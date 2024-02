Cagliari-Napoli, probabili formazioni CdS: Calzona conferma quasi l'intero 11 anti-Barça

Tante probabili conferme di formazione per il Napoli nella trasferta di Cagliari. Francesco Calzona dovrebbe riproporre un undici molto simile

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tante probabili conferme di formazione per il Napoli nella trasferta di Cagliari. Francesco Calzona dovrebbe riproporre un undici molto simile a quello visto mercoledì in Champions League contro il Barcellona, con Mazzocchi a destra al posto dello squalificato Di Lorenzo e Zielinski in mediana al posto di Cajuste come uniche due novità. Lo scrive il Corriere dello Sport, da cui vi proponiamo le probabili formazioni.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Mina, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Gaetano; Viola; Luvumbo, Lapadula

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia