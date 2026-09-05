Calciomercato Napoli, ecco i benefici di una sessione al risparmio: cifre e dettagli
Una sessione di mercato all'insegna della prudenza per il Napoli, che dopo gli ingenti investimenti del biennio con Antonio Conte ha puntato soprattutto a contenere i costi e valorizzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Oltre ai riscatti di Rasmus Hojlund e Alisson Santos, i principali innesti sono stati Benoit Badiashile e Costantino Favasuli, mentre grande attenzione è stata riservata alle uscite. Una strategia che, secondo Il Mattino, avrebbe prodotto circa 25 milioni di euro di plusvalenze.
Napoli, beneficio da 12-15 milioni sul conto economico
Il semplice saldo tra acquisti e cessioni dei cartellini resta negativo per circa 42 milioni, ma il quadro cambia considerando ammortamenti, stipendi, plusvalenze e risparmi generati dalle partenze. In questo caso, spiega Il Mattino, "il segno si ribalta" e il Napoli otterrebbe un beneficio netto compreso tra 12 e 15 milioni sul conto economico. L'operazione più pesante resta quella relativa a Hojlund: l'ammortamento a quote decrescenti del centravanti danese incide infatti in maniera significativa già nella prima stagione.
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