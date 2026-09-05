"Troppo esperto per cadere nel tranello", spunta un retroscena su Allegri

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Massimiliano Allegri mantiene alta la serenità del Napoli nonostante la sconfitta col Como e le pesanti assenze. Il tecnico non cerca alibi alla vigilia.

Niente allarmismi e soprattutto nessun alibi. Massimiliano Allegri ha scelto questa strada per accompagnare il Napoli verso la delicata trasferta di San Siro contro l'Inter. La sconfitta con il Como ha alimentato qualche malumore nell'ambiente, mentre gli infortuni hanno ulteriormente complicato la situazione. Eppure, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, a Castel Volturno il tecnico ha continuato a predicare calma e serenità, evitando di utilizzare le assenze per giustificare le difficoltà della squadra. Un approccio comunicativo differente rispetto alla precedente gestione di Antonio Conte, che spesso sottolineava il peso degli indisponibili.

Gazzetta: "Allegri troppo esperto per cadere nel tranello della disperazione"

"La serenità di chi ne ha viste tante e vinte tante", scrive la Gazzetta descrivendo lo stato d'animo di Allegri. Il tecnico "non cerca alibi, non cerca scuse" e resta lontano dal campanello d'allarme nonostante assenze pesanti. Nessun riferimento a miracoli o battaglie alla vigilia dell'Inter: la parola d'ordine resta calma. Per Allegri il segreto è soprattutto "gestire i momenti", concentrandosi sui giocatori a disposizione senza soffermarsi su chi mancherà.