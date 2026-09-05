Inter, sorpresa Stones? Chivu valuta una rivoluzione in difesa
La rifinitura di Appiano Gentile ha fornito nuove indicazioni sulla formazione dell'Inter che oggi alle 18 affronterà il Napoli. Secondo il Corriere dello Sport, la principale novità potrebbe essere l'impiego dal primo minuto di John Stones, provato in difesa insieme a Pavard e Bastoni. In questo caso Akanji partirebbe dalla panchina, così come Bisseck, con entrambi destinati poi a ritrovare una maglia contro il Real Madrid. Pavard avrebbe invece il compito di coprire alle spalle di Diouf, atteso sulla fascia destra e chiamato a fronteggiare le iniziative di Spinazzola e uno tra Alisson Santos e Lang.
Inter-Napoli, Zielinski verso una maglia da titolare
Qualche dubbio resta anche sulla corsia sinistra, dove Dimarco è favorito su Carlos Augusto, possibile alternativa anche a Bastoni. A centrocampo Chivu ha provato Mkhitaryan durante la rifinitura, ma la soluzione più probabile resta l'impiego dell'ex Napoli Piotr Zielinski insieme a Calhanoglu e Barella. Mkhitaryan, Sucic e soprattutto Jones potrebbero invece trovare maggiore spazio in Champions. Nessuna incertezza davanti: saranno Lautaro Martinez e Pio Esposito a guidare l'attacco nerazzurro.
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