Inter-Napoli da Scudetto, Repubblica: "Ma il duopolio degli ultimi anni ora è in discussione"

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Inter e Napoli si ritrovano subito di fronte a San Siro dopo essersi divise scudetto e secondo posto nelle ultime due stagioni.

Prima l'incrocio diretto in campionato, poi sarà subito Champions League. Inter e Napoli si affrontano questo pomeriggio a San Siro alla vigilia di una settimana europea di altissimo livello: martedì la squadra di Cristian Chivu sarà a Madrid contro il Real di José Mourinho, mentre mercoledì gli azzurri di Massimiliano Allegri ospiteranno l'Arsenal al Maradona. Come sottolinea Repubblica, il calendario mette immediatamente una di fronte all'altra "le grandi avversarie delle ultime due stagioni".

Repubblica: "Inter e Napoli, uno scudetto e un secondo posto a testa"

Il quotidiano evidenzia il duopolio creatosi ai vertici della Serie A: "Uno scudetto vinto e un secondo posto a testa, grazie a una rivalità che sta lasciando alla concorrenza solo le briciole". Le prime indicazioni della nuova stagione hanno però premiato maggiormente l'Inter, capace di superare Monza e Cagliari e arrivare al big match a punteggio pieno. Secondo Repubblica, i nerazzurri hanno saputo sfruttare anche "il plus della continuità tecnica in panchina". Il Napoli, reduce invece dalla sconfitta contro il Como, cerca a San Siro una risposta immediata.