Inter-Napoli, il tabù di Chivu e il tabù doppio di Lautaro: i dati sono clamorosi

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L'Inter affronta il Napoli nel primo big match della stagione con due tabù da cancellare: Chivu ha perso gli ultimi due incroci con Allegri.

Per l'Inter è arrivato il momento del primo vero esame stagionale. La squadra di Cristian Chivu ospita il Napoli con l'obiettivo di sfatare un doppio tabù: nella scorsa stagione il tecnico romeno perse entrambi i derby di campionato contro il Milan di Massimiliano Allegri, mentre i nerazzurri non riescono a battere gli azzurri da cinque confronti consecutivi. "I novanta minuti di oggi mettono dunque in palio la possibilità di un doppio esorcismo, per inoltrare un segnale anche alle altre antagoniste della lotta al vertice in Serie A", sottolinea il Corriere dello Sport.

Inter-Napoli, Lautaro cerca un gol che manca dal 2021/22 in campionato

Chivu si affiderà ancora al capitano Lautaro Martinez, pronto a fare coppia con Pio Esposito. L'argentino è ancora a secco nelle prime due giornate e non è al massimo della condizione dopo il Mondiale, ma contro il Napoli ritrova un'avversaria particolare. Il Toro ha segnato cinque volte agli azzurri e firmò anche l'ultimo successo nerazzurro contro i partenopei, nella finale di Supercoppa 2023/24. In Serie A, però, il digiuno contro il Napoli dura addirittura dalla stagione 2021/22. San Siro può essere l'occasione giusta per interromperlo.