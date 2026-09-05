Problema McTominay, Tuttosport: arrivederci a novembre! Ecco quante gare salta

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Scott McTominay potrebbe restare lontano dal campo più a lungo rispetto alle prime previsioni. Dovrebbe saltare undici partite.

Si allungherebbero i tempi di recupero di Scott McTominay. Nei giorni scorsi era stata ipotizzata la possibilità di rivedere il centrocampista del Napoli dopo la sosta per le nazionali di inizio ottobre, ma secondo quanto riferisce Tuttosport lo stop potrebbe protrarsi per diverse settimane in più. Lo scozzese, d'accordo con il club azzurro, avrebbe scelto di sottoporsi all'intervento per risolvere la lieve aritmia benigna in Inghilterra, presso una clinica di Liverpool.

McTominay, possibile rientro soltanto a inizio novembre

"Il via libera alla procedura di ablazione è atteso per la prossima settimana", scrive Tuttosport. Secondo il quotidiano, la successiva fase di recupero potrebbe tenere McTominay lontano dal campo fino agli inizi di novembre. Se questa previsione fosse confermata, il centrocampista salterebbe complessivamente 11 partite tra tutte le competizioni. Una possibile assenza dunque decisamente più lunga rispetto alle prime ipotesi, anche se saranno il decorso successivo all'intervento e i controlli medici a stabilire con maggiore precisione quando lo scozzese potrà tornare a disposizione di Massimiliano Allegri.