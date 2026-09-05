Vergara, Di Lorenzo e non solo: Inter-Napoli da Nazionale, Mancini spettatore interessato

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Inter-Napoli sarà anche una vetrina in chiave Nazionale, con Antonio Vergara tra i giocatori osservati con maggiore interesse.

Non ci saranno soltanto punti pesanti per il campionato in palio questa sera a San Siro. Inter-Napoli sarà anche un'importante vetrina per diversi calciatori italiani in vista del nuovo corso della Nazionale di Roberto Mancini. In casa Napoli gli occhi saranno rivolti soprattutto verso Antonio Vergara, uno dei volti nuovi sui quali il calcio italiano può costruire il proprio futuro. Il centrocampista era già finito nel giro azzurro con Gattuso, che aveva pensato a lui in occasione del playoff mondiale e lo aveva anche incontrato a Napoli insieme agli altri potenziali convocati. Un infortunio gli impedì poi di vivere la prima esperienza a Coverciano, ma il suo nome sarebbe rimasto in evidenza anche negli appunti di Mancini.

Vergara, Allegri può accompagnarlo verso la Nazionale

La stagione con Massimiliano Allegri può diventare quella della definitiva consacrazione. Vergara ha già dimostrato di poter incidere sia partendo dalla panchina, come accaduto a Genova, sia dall'inizio. La sua duttilità rappresenta un ulteriore punto a favore: può giocare da mezzala, avanzare sulla trequarti e adattarsi alle esigenze tattiche dell'allenatore. Nel suo percorso resta anche il gol segnato al Chelsea nella scorsa Champions League, nonostante quella partita abbia poi sancito l'eliminazione del Napoli.

Di Lorenzo e Spinazzola, esperienza per l'Italia di Mancini

Il Napoli può offrire alla nuova Nazionale anche uomini di maggiore esperienza. Giovanni Di Lorenzo ha già ribadito di essere sempre disponibile per l'Italia, mentre Leonardo Spinazzola ha vissuto proprio con Mancini il momento più importante della sua carriera, culminato nel trionfo a Euro 2020. Più complicato, invece, il futuro azzurro di Meret e Politano. Di Lorenzo e Spinazzola potrebbero rappresentare quel gruppo di senatori utile ad accompagnare la ricostruzione, mentre Vergara incarna il nuovo che avanza.