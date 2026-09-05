Verso Inter-Napoli, Gazzetta a sorpresa: c'è un ballottaggio al centro della difesa

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Massimiliano Allegri deve sciogliere un ultimo dubbio di formazione per Inter-Napoli. Ballottaggio tra Rafa Marin e Sam Beukema al centro della difesa.

C'è un ballottaggio dell'ultim'ora nella difesa del Napoli che questa sera affronterà l'Inter a San Siro. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri prenderà una decisione definitiva entro questa mattina. Sulla corsia sinistra, invece, le gerarchie sembrano ormai definite: Leonardo Spinazzola è nettamente favorito su Mathias Olivera, che non ha convinto nella sconfitta contro il Como. Per il resto, il tecnico dovrebbe confermare gran parte del pacchetto arretrato visto domenica scorsa al Maradona.

Inter-Napoli, Rafa Marin favorito al 60% su Beukema

Il vero dubbio riguarda il centrale da affiancare ad Amir Rrahmani. Rafa Marin è sempre partito titolare nelle prime due giornate, ma le sue prestazioni non hanno convinto pienamente. Alle sue spalle scalpita Sam Beukema, condizionato da alcuni problemi fisici già durante il ritiro ma ora in crescita. Per la Gazzetta, il ballottaggio resta apertissimo: Rafa Marin è ancora avanti con il 60% delle possibilità contro il 40% dell'ex Bologna.