Calzona molto apprezzato dalla squadra: ha già centrato un primato in Serie A

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Francesco Calzona, attuale allenatore del Napoli, tecnico azzurro fino a giugno come da accordo con De Laurentiis, è molto apprezzato dai giocatori per il modo in cui lavora, al netto di una serie di difficoltà legate al cambiamento del sistema difensivo, ha già centrato un bel primato in Serie A: dal debutto del 25 febbraio a Cagliari, la squadra ha segnato più gol di chiunque: 15 in 7 partite. Lo fa notare l'edizione odierna del Corriere dello Sport.