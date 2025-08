Caos Lookman, cosa fa adesso l'Inter? Gazzetta: "Attende che il giocatore forzi la mano"

Cosa succede dopo il rifiuto dell'Atalanta ai 43mln più 2 di bonus offerti da Marotta? L'Inter si prenderà del tempo per capire la strategia da adottare nella trattativa per Ademola Lookman: è quanto sostiene La Gazzetta dello Sport, secondo cui la società nerazzurra non vuole mollare l'attaccante nigeriano, con cui ha già un accordo su un quinquiennale da 4,5mln a stagione.

"La speranza dell'Inter è che Lookman forzi la mano con l'Atalanta per poi cercare di far riprendere la trattativa e infine viaggiare spedito e sereno verso San Siro. al momento, Ausilio e Marotta stanno ancora valutando se presentare un rilancio. La società non pensa di mollare Lookman: presto per parlare di nomi concreti nella caccia al sostituto, ma l'Inter valuta Nkunku".