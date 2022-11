Carratelli sul CdS: "La vita è bella con ADL, chi l'avrebbe mai detto!"

E' questo il titolo che prende il fondo scritto dal giornalista Mimmo Carratelli sull'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Vorrei essere il corpo e la barba di Aurelio De Laurentiis a bordo di un elicottero da Cinecittà a Castelvolturno, e poi su un aereo per Los Angeles, Natale a Cortina, Capodanno a Capri, un giorno vicino ad Angelina Jolie, un altro accanto a Khvicha Kvaratskhelia, Zizì per sempre, e ho sotto controllo tutto e tutti, Jacqueline mi rassicura con la sua sicurezza elvetica, i lisci capelli elvetici senza ricci e capricci, il sorriso elvetico molto esatto, una moglie svizzera per sempre".