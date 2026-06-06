Tramontano Vlahovic e Rabiot? Il Mattino frena gli entusiasmi sui grandi nomi

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Il Mattino smonta due delle piste più calde delle ultime settimane: Vlahovic e Rabiot non sono obiettivi concreti del Napoli.

Nonostante le voci circolate con insistenza nell'ultima settimana, il nome di Dusan Vlahovic non è destinato a diventare una trattativa concreta. Il centravanti serbo, in scadenza con la Juventus e più volte accostato al Napoli in virtù del suo rapporto con Allegri, resta per ora fuori dai piani reali del club azzurro. Il Mattino lo conferma senza troppi giri di parole: la pista è svanita praticamente sul nascere.

Rabiot-Napoli, niente da fare: anche il francese del Milan esce dai radar del club di De Laurentiis

Stessa sorte per Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, pupillo storico di Allegri sin dai tempi della Juventus e poi portato al Milan nella scorsa sessione di mercato, era stato indicato come possibile rinforzo per la mediana azzurra in caso di addio di Anguissa. Ma anche questa pista, secondo Il Mattino, è da considerarsi chiusa. I nomi altisonanti restano tali, almeno per il momento, senza che vi sia un fondamento concreto di trattativa.

Calciomercato Napoli estate 2026: niente maxispesa come l'anno scorso, strategia diversa per Manna e Allegri

Il contesto di questa estate è radicalmente diverso rispetto alla scorsa stagione, quando il Napoli aveva investito circa 200 milioni per inserire nove nuovi acquisti — undici considerando Alisson e Giovane arrivati a gennaio — per sopperire a una rosa ridotta all'osso dopo lo scudetto. Stavolta la rosa è più attrezzata e le esigenze di intervento sono più chirurgiche. Allegri e Manna lavoreranno su obiettivi mirati, senza la necessità di stravolgere l'organico con operazioni faraoniche.