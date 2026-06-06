Lobotka alla Juve, il Napoli fissa il prezzo: la clausola non vale per i club italiani

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La Juventus vuole Lobotka ma dovrà fare i conti con le condizioni del Napoli: la clausola rescissoria da 25 milioni è riservata ai club stranieri.

Nel contratto di Stanislav Lobotka è presente una clausola rescissoria attivabile nella prima fase del mercato estivo: 25 milioni di euro, una cifra relativamente contenuta per un centrocampista del suo livello. Il dettaglio fondamentale, però, è che tale clausola è valida esclusivamente per i club stranieri. Qualunque società italiana intenda acquistarlo è obbligata ad aprire una trattativa diretta con Aurelio De Laurentiis e il ds Giovanni Manna, senza poter aggirare il Napoli attraverso l'esercizio unilaterale dell'opzione.

Lobotka-Juventus trattativa: il Napoli chiede 40 milioni, l'ostacolo che frena l'affare bianconero

È proprio questo meccanismo a rendere complicato il possibile trasferimento di Lobotka alla Juventus. Secondo Il Mattino, per strappare il regista slovacco al Napoli i bianconeri dovrebbero mettere sul piatto almeno 40 milioni di euro, una cifra ben superiore ai 25 della clausola estera. Una condizione che rende la trattativa in salita fin dal principio, rendendo difficile che possa decollare nelle prossime settimane senza una significativa apertura da parte della Juventus sul piano economico.

Spalletti chiama Lobotka: il ct della Nazionale si muove, lo slovacco resta un obiettivo di mercato caldo

Nel frattempo, sul fronte del giocatore arriva una notizia significativa: l'allenatore della Juventus Luciano Spalletti ha contattato personalmente Lobotka. Una telefonata che conferma quanto il centrocampista sia nel mirino di più parti, e quanto il suo nome stia circolando con insistenza in queste settimane di mercato. Il Napoli però ha già tracciato i confini della trattativa: 40 milioni per chi viene dall'Italia, clausola da 25 per chi viene dall'estero. Le regole sono chiare, ora tocca alla Juventus decidere se accettarle.