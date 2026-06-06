Futuro Lukaku, ad Allegri è sempre piaciuto: lo valuterà in ritiro e poi deciderà

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Napoli, Romelu Lukaku nel nuovo progetto di Massimiliano Allegri: valutazione aperta tra Hojlund e le gerarchie offensive

Quale sarà il futuro di Romelu Lukaku? Massimiliano Allegri lo conosce bene, ne stima le qualità e ha scelto di osservarlo da vicino per comprenderne il possibile ruolo nel nuovo progetto offensivo. Già ai tempi della Juventus, quando il belga lasciò l’Inter, Allegri provò a portarlo con sé, senza però riuscire a chiudere l’operazione. Per l’allenatore, Lukaku resta un attaccante capace di fare da riferimento, proteggere palloni e incidere nelle gare più bloccate, una tipologia che può ancora risultare utile nella costruzione del nuovo Napoli.

Hojlund guida l’attacco, Lukaku e Lucca in competizione

Il contesto, però, è cambiato. Il Napoli ha puntato forte su Rasmus Højlund, considerandolo il perno del presente e del futuro dell’attacco. Il danese parte quindi avanti nelle gerarchie, sia per investimento sia per prospettiva tecnica. Lukaku e Lucca, scrive il Corriere dello Sport, si giocano di fatto un ruolo da alternative, con caratteristiche diverse e un impatto da valutare nel sistema di Allegri. In questo scenario si inserisce anche la posizione del club, con Aurelio De Laurentiis che ha ribadito come chi non è convinto del progetto sia libero di partire. Per questo Lukaku resta una variabile aperta, anche sul piano economico, ma non un nome secondario: Allegri vuole valutarlo direttamente prima di definire in modo definitivo le gerarchie offensive.