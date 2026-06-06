Calciomercato Napoli, acquisti arriveranno dopo Ferragosto: Allegri prima valuterà la rosa
Prima di muoversi sul mercato, Massimiliano Allegri vuole avere un quadro chiaro della rosa che ha a disposizione. Il ritiro di Dimaro Folgarida, in programma dal 17 al 27 luglio in Trentino, sarà il primo banco di prova: il nuovo tecnico osserverà con attenzione tutti i calciatori, compresi quelli che rientrano dai prestiti e quelli che con Conte non hanno mai trovato continuità. Un approccio da aziendalista, come viene descritto da Il Mattino: Allegri non vuole fare il manager, lavora con ciò che gli viene messo a disposizione e poi decide.
Napoli mercato estate 2025: Lang, Lucca, Beukema e Giovane da rivalutare, non è l'estate dei grandi acquisti
Il contesto di questa estate è molto diverso da quello del 2024, quando Conte si ritrovò con una rosa di soli 13-14 calciatori e l'obbligo di comprare in modo massiccio per colmare le lacune. Oggi la situazione è più articolata: molti dei giocatori arrivati la scorsa estate sono stati acquistati a cifre elevate e non tutti hanno rispettato le attese. L'obiettivo del club è salvare il salvabile — da Lang a Lucca, da Beukema a Giovane — e solo dopo inserire nuovi elementi mirati. Non è l'estate dell'austerità, ma nemmeno quella della spesa indiscriminata.
Acquisti Napoli dopo Ferragosto 2025: il mercato azzurro decollerà solo a fine agosto, salvo opportunità last minute
La sensazione, secondo Il Mattino, è che il vero mercato del Napoli partirà soltanto dopo Ferragosto. Solo una volta conclusa la fase di valutazione a Dimaro, Allegri darà il via libera alla prima scrematura della rosa e il club inizierà a muoversi con concretezza. Fanno eccezione eventuali opportunità che potrebbero presentarsi prima, ma la strategia di fondo è chiara: prima capire cosa si ha, poi acquistare ciò che manca davvero. Un approccio metodico che differenzia nettamente questa gestione da quella dell'estate precedente
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