Calciomercato Napoli, acquisti arriveranno dopo Ferragosto: Allegri prima valuterà la rosa

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Il Mattino svela la strategia estiva del Napoli: nessuna fretta sul mercato, Allegri lavorerà prima con la rosa attuale nel ritiro di Dimaro.

Prima di muoversi sul mercato, Massimiliano Allegri vuole avere un quadro chiaro della rosa che ha a disposizione. Il ritiro di Dimaro Folgarida, in programma dal 17 al 27 luglio in Trentino, sarà il primo banco di prova: il nuovo tecnico osserverà con attenzione tutti i calciatori, compresi quelli che rientrano dai prestiti e quelli che con Conte non hanno mai trovato continuità. Un approccio da aziendalista, come viene descritto da Il Mattino: Allegri non vuole fare il manager, lavora con ciò che gli viene messo a disposizione e poi decide.

Napoli mercato estate 2025: Lang, Lucca, Beukema e Giovane da rivalutare, non è l'estate dei grandi acquisti

Il contesto di questa estate è molto diverso da quello del 2024, quando Conte si ritrovò con una rosa di soli 13-14 calciatori e l'obbligo di comprare in modo massiccio per colmare le lacune. Oggi la situazione è più articolata: molti dei giocatori arrivati la scorsa estate sono stati acquistati a cifre elevate e non tutti hanno rispettato le attese. L'obiettivo del club è salvare il salvabile — da Lang a Lucca, da Beukema a Giovane — e solo dopo inserire nuovi elementi mirati. Non è l'estate dell'austerità, ma nemmeno quella della spesa indiscriminata.

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La sensazione, secondo Il Mattino, è che il vero mercato del Napoli partirà soltanto dopo Ferragosto. Solo una volta conclusa la fase di valutazione a Dimaro, Allegri darà il via libera alla prima scrematura della rosa e il club inizierà a muoversi con concretezza. Fanno eccezione eventuali opportunità che potrebbero presentarsi prima, ma la strategia di fondo è chiara: prima capire cosa si ha, poi acquistare ciò che manca davvero. Un approccio metodico che differenzia nettamente questa gestione da quella dell'estate precedente