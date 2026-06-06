McTominay rinnova col Napoli fino al 2029: è incedibile, cifre e dettagli del nuovo contratto

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Il centrocampista scozzese prolungherà fino al 2029 con un ingaggio da 5,5 milioni a stagione. Il Napoli lo reputa incedibile

Nonostante l'interesse concreto di diversi club stranieri — Real Madrid in testa — Scott McTominay non lascerà Napoli. Il centrocampista scozzese è stato dichiarato incedibile dalla società di De Laurentiis, che non ha alcuna intenzione di privarsi di uno dei protagonisti più importanti della stagione appena conclusa. Le sirene europee non hanno scalfito la posizione del club, che anzi ha deciso di blindarlo con un rinnovo di contratto.

Rinnovo McTominay Napoli, le cifre: contratto fino al 2029 e stipendio da 5,5 milioni a stagione

Secondo quanto rivela Il Mattino, il rinnovo di McTominay prevede un prolungamento di un anno rispetto all'attuale scadenza, che porterà il vincolo con il Napoli fino al 2029. Sul piano economico l'accordo è di peso: il nuovo stipendio si aggirerà intorno ai 5,5 milioni di euro a stagione, un riconoscimento concreto del ruolo sempre più centrale che lo scozzese ha conquistato nel corso della sua prima stagione in azzurro

McTominay con Allegri al Napoli 2025-26: il rinnovo è la base per costruire il nuovo centrocampo azzurro

Il rinnovo di McTominay rappresenta un tassello fondamentale nella costruzione del Napoli che verrà affidato ad Allegri. Lo scozzese, capace di segnare con continuità e di spaccare le partite con inserimenti e fisicità, è considerato uno dei pilastri su cui il nuovo allenatore intende costruire il centrocampo azzurro. Blindato insieme a Rrahmani, Spinazzola e — con ogni probabilità — Lobotka, McTominay è la conferma di una linea societaria chiara: i big si trattengono, il mercato si fa solo dove serve davvero.