Ritiro Napoli Dimaro 2026: Allegri dice sì ai tifosi, porte aperte in Trentino

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Allegri è già operativo: in contatto costante con Manna, ha condiviso la tradizione napoletana delle porte aperte al ritiro.

Massimiliano Allegri non è ancora ufficialmente l'allenatore del Napoli — si attende la risoluzione del contratto col Milan — ma il suo lavoro di pianificazione è già partito. Secondo Il Mattino, il tecnico livornese è in contatto continuo con il direttore sportivo Giovanni Manna e nelle ultime ore ha discusso nel dettaglio del ritiro estivo: struttura, avversari da affrontare in amichevole e logistica del precampionato. Un segnale concreto di quanto il progetto sia già in fase avanzata, nonostante l'ufficialità ancora manchi.

Allenamenti aperti ai tifosi a Dimaro: Allegri sceglie le porte aperte, rottura netta con l'approccio di Conte

Sul tema del pubblico agli allenamenti, Allegri ha già fatto sapere la sua posizione: sì alla tradizione delle porte aperte, almeno per le sedute in Trentino a Dimaro Folgarida. Una scelta che rappresenta una discontinuità netta rispetto all'era Conte, durante la quale — come aveva rivelato lo stesso De Laurentiis — il tecnico leccese aveva ipotizzato di escludere i tifosi dagli allenamenti in ritiro. Allegri abbraccia invece la filosofia del Napoli degli ultimi anni, quella della vicinanza alla piazza come elemento identitario del club.

Napoli ritiro estivo 2026: Allegri in pectore lavora già da allenatore, l'ufficialità attesa dopo la liberazione dal Milan

Il quadro che emerge è quello di un allenatore che, pur non potendo ancora dirsi tale pubblicamente, si comporta già a tutti gli effetti come il tecnico del Napoli. Allegri ha condiviso le scelte organizzative del club, si aggiorna sul programma dei ritiri — Dimaro prima, Castel di Sangro poi — e studia la rosa che troverà. Tutto questo in attesa che la questione Milan si risolva definitivamente. Quando arriverà l'ufficialità, il nuovo allenatore azzurro troverà già un percorso tracciato e una pianificazione avviata.