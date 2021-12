Caso Suarez, Gazzetta: "Dov'è finito il fascicolo? Tutto archiviato o si deve ancora cominciare?"

"No a processi sommari". Così ieri il presidente della FIGC Gabriele Gravina in merito al caso legato alle plusvalenze della Juventus. Sul tema, all'indomani delle parole pronunciate dal numero uno della Federcalcio, ha scritto un editoriale (di cui vi riportiamo uno stralcio) Valerio Piccioni per l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"Ok, niente processi sommari, non si può andare a duecento all’ora perché si va a sbattere. Ma magari a cinquanta sì. Certe volte la procura federale sembra accendere il motore proprio a fatica. Per dire, Perugia, l’esame di Suarez. Attenzione, l’esempio che facciamo è anche a tutela della Juve e del sacrosanto diritto di essere considerata a un certo punto definitivamente scagionata. Noi non riusciamo a capire perché, a richieste di rinvio a giudizio già pronunciate, a udienza preliminare già ampiamente aperta, non si riesca a capire se il famoso fascicolo aperto già nel settembre 2020 dal procuratore federale Giuseppe Chiné sia stato aperto e chiuso (nel senso di archiviato) o se il lavoro debba ancora cominciare. La domanda è: si devono aspettare le carte o l’esito delle richieste di rinvio a giudizio?".