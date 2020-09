Caso Suarez, la Procura Federale può aprire un fascicolo sulla Juve per illecito sportivo

Il caso Suarez continua a destare scalpore, dopo l'iniziale denuncia avvenuta nella giornata di ieri da diversi organi di stampa. Oggi continuano ad emergere ulteriori particolari, ed è chiaro che anche la Juventus nelle prossime ore potrebbe andare incontro a delle conseguenze, come spiega questa mattina Il Corriere della Sera: "Già nelle prossime ore i magistrati di Perugia segnaleranno la vicenda alla Procura federale che dovrà valutare se aprire un fascicolo per la contestazione di eventuali illeciti sportivi. E per verificare il grado di responsabilità delle persone coinvolte. In particolare si dovrà esaminare il comportamento dell’avvocatessa Turco e della Juventus che l’aveva incaricata di gestire la trattativa, per scoprire se la società fosse a conoscenza degli accordi stipulati - sia pur verbalmente - con l’ateneo. L’indagine riguarderà anche il ruolo di Suarez: sarà lui a dover spiegare che cosa gli fu detto sia per quanto riguarda l’iter per la cittadinanza, sia per la preparazione del test".