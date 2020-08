CdM - Dalla Regione altri 1,2mln per il San Paolo: presto lavori alla copertura

Continuano i lavori allo stadio San Paolo: sono stati stanziati dalla Regione altri 1,2 milioni a completamento di una parte dei lavori di ristrutturazione. Dopo i 22 milioni spesi per dare un nuovo look all’impianto di Fuorigrotta per le Universiadi 2019, ora toccherà alla copertura. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che al più presto ci sarà la manutenzione dei cupolini della copertura dello stadio, anche in previsione dei primi temporali di fine estate che potrebbero danneggiare il tetto che è da sempre il punto debole dello stadio San Paolo.