CdM - Giuntoli a gennaio aveva bloccato Tsimikas: affare saltato per Ghoulam

Interessante retroscena svelato dal Corriere del Mezzogiorno su Kostas Tsimikas, laterale mancino annunciato nei giorni scorsi dal Liverpool. Così il quotidiano: "A gennaio Giuntoli aveva bloccato Tsimikas dell’Olympiakos, l’operazione non è andata in porto perché Faouzi ha rifiutato le proposte da Cina e Francia. Qualche giorno fa l’annuncio ufficiale della cessione al Liverpool per 13 milioni di euro, sarà l’alternativa a Robertson".