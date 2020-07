CdM - Lozano verso la cessione: il Napoli può fare un doppio colpo sulle corsie

Il Napoli potrebbe fare due acquisti sulle corsie dell'attacco. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che spiega come in avanti potrebbero esserci gli addii sia di Callejon che di Lozano.

"Callejon è in scadenza di contratto, c’è ancora grande incertezza sul suo rinnovo e bisogna fare i conti con l’ipotesi di dover sostituire un giocatore così importante, Lozano fa fatica ad inserirsi nella proposta di calcio di Gattuso e, visto il suo corposo ingaggio, è difficile immaginare per lui un ruolo da alternativa preziosa a gara in corso. Se il Napoli dovesse perdere sia Callejon che Lozano, sul mercato dovrebbe trovare esterni offensivi per entrambe le corsie che possano rinforzare la batteria in cui spiccano Politano e Insigne".