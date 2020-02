CdM - Undici rigori negati al Napoli! Match-clou con l'Atalanta col placcaggio di Kjaer su Llorente

Quanti sono i rigori negati al Napoli in questo campionato? La risposta arriva sulle colonne del Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola. Si parte da quello clamoroso che l'arbitro Giua ha negato a Milik contro il Lecce. Il quotidiano scrive: "Non è la prima volta che in questa stagione, finora deludente, il Napoli abbia dovuto fare i conti anche con alcune scelte arbitrali, ci sono ben 11 episodi che hanno danneggiato gli azzurri. Il match-clou di questo dossier è Napoli-Atalanta del 30 ottobre scorso, dal «placcaggio» di Kjaer su Llorente su cui non intervenne il direttore di gara Giacomelli nell’azione che porta al pareggio di Ilicic".