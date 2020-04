CdS - Kean nome caldo: piace a Giuntoli e vuole tornare in Italia

Moise Kean è un profilo gradito al Napoli. Lo ribadisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che sottolinea come da sempre nella politica del club di De Laurentiis c’è quella di andare a cacci di calciatori che ancora non sono esplosi.

Tra questi c’è sicuramente l’attaccante dell’Everton, che secondo il quotidiano piace a Giuntoli e non dispiace a Gattuso. “Ci sarebbe da lavorare sul carattere, plasmarlo, per renderlo a misura di Napoli, per evitare che la ‘città tentatrice’ lo induca in errore già di quanto non faccia già da solo Kean. Che però ha voglia d’Italia” scrive il Corriere.