CdS - Verso il Barça, Gattuso scioglie i dubbi: Manolas in difesa, ballottaggio a centrocampo

Ci sono ancora diversi dubbi riguardo la formazione che dovrebbe scendere in campo contro il Barcellona, con Gattuso che proprio in queste ore sta provando a sciogliere diversi dubbi. Per la difesa, riporta oggi Il Corriere dello Sport, il favorito è Manolas che dovrebbe spuntarla su Maksimovic, cosi come Demme a centrocampo dovrebbe spuntarla su Lobotka, anche se il ballottaggio resta vivo. In avanti Mertens e Callejon confermati, mentre per Insigne bisognerà ancora aspettare, con Elmas che scalpita e pronto a prendere il posto del capitano.