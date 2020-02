CdS - Verso il Torino: ci saranno almeno 6 cambi, rivoluzione in mediana

Il Napoli è atteso da un vero e proprio tour de force con tante gare ravvicinate in pochi giorni. Per questo, secondo il Corriere dello Sport, questa sera contro il Torino ci saranno diverse novità di formazione. Ad esempio: Hysaj al posto di Mario Rui a sinistra, Politano per Callejon, Milik per Mertens ma, soprattutto, rivoluzione a centrocampo, con Allan, Lobotka ed Elmas al posto di Fabian, Demme e Zielinski. Gattuso sfrutta dunque la rosa ampia per far rifiatare i suoi in vista delle prossime importantissime sfide.