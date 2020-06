Cerruti sulla Gazzetta: "Napoli, la Coppa Italia è tutt'altro che un sogno"

Sull'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport, Alberto Cerruti parla della Coppa Italia: "Grazie ai risultati dell’andata, Juventus e Napoli sembrano le favorite per raggiungere la finale e in questo caso si riproporrebbero la prima e l’ultima sfida dei tre titoli favorevoli alla squadra di De Laurentiis. Vincendo la Coppa Italia, gli azzurri avrebbero la certezza di tornare almeno in Europa League. Poco, ricordando le ambizioni di inizio stagione, ma tanto pensando alle difficoltà e alle polemiche che hanno provocato la staffetta Ancelotti-Gattuso. Con la certezza che comunque finisca la prossima settimana, il nuovo Napoli ripartirà con Gattuso e Mertens. E in fondo anche questo doppio punto fermo per il futuro è un ulteriore punto di forza per il presente, perché per il Napoli il campionato può attendere. Prima c’è la Coppa Italia e non soltanto in ordine cronologico".