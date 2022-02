Cessione Atalanta, da Bergamo: "Hanno inciso le difficoltà delle altre aziende dei Percassi?"

L'Atalanta passa di mano: dalla famiglia Percassi ad un fondo americano capitanato da Stephen Pagliuca. Il Corriere di Bergamo, in un editoriale, prova a dare una spiegazione all'improvvisa cessione della società:

"Il sottotesto dei comunicati con cui è stata annunciata la vendita del 55% delle azioni della Dea Srl agli americani di Bain Capital è proprio questo: vi piace la Champions? Vi piace Zapata? E allora beccatevi i dollari di Paperone. Forse hanno inciso, in un’operazione che fa tacere il cuore e parlare il cervello, le difficoltà delle altre aziende del gruppo Percassi. Certo Antonio e Luca hanno toccato i limiti della loro inadeguatezza a competere a certi livelli contro squadre-Stato o aziende-mondo (la Juve che compra Vlahovic pur sull’orlo e oltre di una crisi di euro). Assicurano di essere riusciti a strappare la conferma ai loro posti di presidente e Ad. Sarebbe interessante per i tifosi nerazzurri sapere se è un accordo a tempo, se detengono una sorta di golden share per avere comunque il controllo del club. Nulla trapela, per ora, sui dettagli del contratto".