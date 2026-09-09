Prima pagina Champions, Tuttosport: "Arsenal in ritardo, il Napoli sogna una notte da big d’Europa”

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Il riferimento al ritardo riguarda il viaggio particolarmente complicato dei Gunners verso Napoli

La prima pagina di Tuttosport di oggi, mercoledì 9 settembre 2026, guarda alla grande notte di Champions League del Napoli. Gli azzurri di Massimiliano Allegri ospitano questa sera l’Arsenal al Maradona e il quotidiano torinese presenta così la sfida: “Arsenal in ritardo, il Napoli sogna una notte da big d’Europa”. La gara è in programma alle ore 21 e rappresenta il debutto del Napoli nella fase campionato della competizione.

Il riferimento al ritardo riguarda il viaggio particolarmente complicato dei Gunners verso Napoli, condizionato dai disagi aerei che hanno rallentato la partenza della formazione inglese. Per gli azzurri, invece, la Champions diventa immediatamente l'occasione per cercare una reazione dopo le due sconfitte consecutive rimediate in campionato contro Como e Inter.

L'apertura principale è però riservata alla sconfitta europea dell'Inter contro il Real Madrid. “L’Inter si batte da sola”, titola Tuttosport, sottolineando gli errori che hanno favorito Mbappé e Valverde e la successiva reazione nerazzurra, arrivata però soltanto a sfiorare la rimonta.