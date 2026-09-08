Allegri lancia dal 1' De Bruyne: richiesta specifica per l'Arsenal

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De Bruyne, scocca l'ora della verità: Allegri gli consegna le chiavi del Napoli

Dopo averne dosato attentamente l'impiego nelle prime uscite di campionato, Massimiliano Allegri è pronto a lanciare Kevin De Bruyne dal primo minuto nella notte più attesa. Come sottolineato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il fuoriclasse belga va verso il debutto stagionale da titolare nella sfida di Champions League contro l'Arsenal. Il tecnico livornese intende affidargli la leadership tecnica e le chiavi della manovra, chiedendogli di dare fondo a tutte le energie a disposizione finché la tenuta fisica lo sosterrà. L'obiettivo è sfruttare la sua immensa classe per trascinare la squadra in una serata continentale che si preannuncia infuocata.

Gestione del possesso e geometrie per eludere il pressing di Arteta

Il compito richiesto al centrocampista ex Manchester City andrà ben oltre la semplice rifinitura negli ultimi trenta metri. De Bruyne dovrà ergersi a faro e punto di riferimento tattico dell'intera manovra azzurra, assumendosi la responsabilità di dettare i tempi di gioco e pulire i palloni più scottanti per uscire dalla pressione asfissiante impostata dall'Arsenal di Mikel Arteta. Allegri punta forte sulla sua capacità di lettura degli spazi per illuminare la fase offensiva e dare respiro al reparto arretrato, trasformando la qualità del belga nell'arma principale per scardinare l'organizzazione tattica dei Gunners.