McTominay torna dopo la sosta? Dipenderà tutto da un fattore

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La ripresa del campionato dopo la pausa per le nazionali è prevista il 10 ottobre contro il Frosinone

Il Napoli può tirare un sospiro di sollievo per Scott McTominay. Il centrocampista scozzese si è sottoposto all’intervento programmato dopo l’insorgenza di una lieve aritmia benigna: la procedura è perfettamente riuscita e adesso inizierà il percorso che dovrà riportarlo gradualmente a disposizione di Massimiliano Allegri. A fare il punto sui tempi di recupero è Il Corriere dello Sport, che sottolinea come siano state rispettate le previsioni iniziali: «Scott McTominay è stato operato ieri allo Spire Hospital di Manchester e adesso dovrà osservare un periodo di riposo di due settimane prima di poter riprendere gli allenamenti».

Napoli, quando torna McTominay?

Il Napoli dovrà dunque fare ancora a meno di uno dei suoi uomini più importanti nelle prossime partite, ma l’obiettivo resta quello di riaverlo nel corso del mese di ottobre. Il quotidiano aggiunge infatti: «Scott potrebbe tornare in campo dopo la sosta, nel mese di ottobre. Allegri e la squadra lo aspettano». La ripresa del campionato dopo la pausa per le nazionali è prevista il 10 ottobre contro il Frosinone, ma è ancora troppo presto per stabilire se McTominay potrà essere già convocato per quella partita. Molto dipenderà dalle risposte del giocatore una volta terminato il periodo di riposo e dalla successiva ripresa degli allenamenti.

Intanto, attraverso i propri canali ufficiali, il Napoli ha confermato il buon esito dell’intervento: «Nel corso della mattinata, come previsto, Scott McTominay ha effettuato la procedura di ablazione presso lo Spire Manchester Hospital. L'intervento è perfettamente riuscito. McTominay osserverà un periodo di riposo di circa due settimane prima di riprendere gli allenamenti».