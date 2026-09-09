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Napoli-Arsenal, battesimo di fuoco al Maradona. Il Mattino: "Senza paura"

Napoli-Arsenal, battesimo di fuoco al Maradona. Il Mattino: "Senza paura"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:35Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
“Champions, stasera battesimo di fuoco con l’Arsenal”, si legge sopra la foto di Massimiliano Allegri.

La prima pagina de Il Mattino di oggi, mercoledì 9 settembre 2026, dedica ampio spazio alla sfida di Champions League tra Napoli e Arsenal. Il quotidiano presenta la grande notte europea degli azzurri con un titolo netto: “Senza paura”.

“Champions, stasera battesimo di fuoco con l’Arsenal”, si legge sopra la foto di Massimiliano Allegri. Il Napoli è chiamato immediatamente a confrontarsi con una delle grandi d’Europa, in una serata che può rappresentare un passaggio importante per le ambizioni della squadra.