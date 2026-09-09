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Napoli-Arsenal, Gazzetta dello Sport: “Provaci Napoli”. Hojlund e la difesa per sfidare i Gunners

Napoli-Arsenal, Gazzetta dello Sport: “Provaci Napoli”. Hojlund e la difesa per sfidare i GunnersTuttoNapoli.net
Oggi alle 07:51Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Il titolo principale è “Regaloni Inter”, dopo la sfida contro il Real Madrid: gli errori di Bisseck e Martinez hanno indirizzato la partita

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport di oggi, mercoledì 9 settembre 2026, dedica spazio al debutto europeo del Napoli, atteso questa sera al Maradona dalla sfida contro l’Arsenal. Il titolo scelto dalla rosea è un invito diretto alla squadra di Massimiliano Allegri: “Provaci Napoli”.

Il quotidiano mette soprattutto l’accento su due aspetti che potrebbero risultare decisivi contro la formazione inglese: “La difesa e Hojlund per sfidare l’Arsenal”. Una notte importante per gli azzurri, chiamati a misurarsi subito con una delle avversarie più prestigiose della competizione.

Grande spazio in apertura anche alla Champions League e all’Inter. Il titolo principale è “Regaloni Inter”, dopo la sfida contro il Real Madrid: gli errori di Bisseck e Martinez hanno indirizzato la partita, prima della reazione dei nerazzurri, capaci di andare vicini al pareggio nel finale.