Prima pagina Napoli-Arsenal, Gazzetta dello Sport: “Provaci Napoli”. Hojlund e la difesa per sfidare i Gunners

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Oggi alle 07:51 Rassegna Stampa di Arturo Minervini @ArturoMinervini di Fonti preferite

Il titolo principale è “Regaloni Inter”, dopo la sfida contro il Real Madrid: gli errori di Bisseck e Martinez hanno indirizzato la partita