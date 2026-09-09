Prima pagina Napoli-Arsenal, Corriere dello Sport: “Napoli per Max”, Allegri carica gli azzurri contro l’Arsenal

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l Maradona, alle ore 21, arriva l’Arsenal campione d’Inghilterra e il quotidiano titola a caratteri cubitali: “Napoli per Max”.

Il Corriere dello Sport di oggi, mercoledì 9 settembre 2026, dedica grande spazio alla notte di Champions League del Napoli. Al Maradona, alle ore 21, arriva l’Arsenal campione d’Inghilterra e il quotidiano titola a caratteri cubitali: “Napoli per Max”.

Il riferimento è a Massimiliano Allegri e alla voglia degli azzurri di reagire dopo le ultime due sconfitte in campionato. Il tecnico presenta così la sfida: «Voglia e orgoglio, tutti devono avere l’ambizione di disputare una grande Champions». Allegri dovrebbe andare avanti con il 4-3-3, con De Bruyne titolare. Anguissa è costretto a fermarsi ed è pronto Gilmour, mentre resta il nodo legato alle condizioni di Neres.