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Napoli-Arsenal, Corriere dello Sport: “Napoli per Max”, Allegri carica gli azzurri contro l’Arsenal
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l Maradona, alle ore 21, arriva l’Arsenal campione d’Inghilterra e il quotidiano titola a caratteri cubitali: “Napoli per Max”.
Il Corriere dello Sport di oggi, mercoledì 9 settembre 2026, dedica grande spazio alla notte di Champions League del Napoli. Al Maradona, alle ore 21, arriva l’Arsenal campione d’Inghilterra e il quotidiano titola a caratteri cubitali: “Napoli per Max”.
Il riferimento è a Massimiliano Allegri e alla voglia degli azzurri di reagire dopo le ultime due sconfitte in campionato. Il tecnico presenta così la sfida: «Voglia e orgoglio, tutti devono avere l’ambizione di disputare una grande Champions». Allegri dovrebbe andare avanti con il 4-3-3, con De Bruyne titolare. Anguissa è costretto a fermarsi ed è pronto Gilmour, mentre resta il nodo legato alle condizioni di Neres.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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