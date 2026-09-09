Napoli-Arsenal, Gazzetta teme nuovo ko: "Qualcuno rievocherebbe l'anno di Garcia"

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Il Napoli si prepara alla sfida contro l’Arsenal con la consapevolezza che un’altra battuta d’arresto rischierebbe di pesare molto più delle precedenti. La notte europea diventa così un banco di prova importante per gli azzurri, chiamati a trovare le contromisure giuste contro i campioni d’Inghilterra e finalisti dell’ultima Champions League. È quanto sottolinea La Gazzetta dello Sport in un pezzo dedicato alla partita. Il quotidiano avverte che “pochi però giustificheranno in questo modo un’altra caduta”, evidenziando come un nuovo risultato negativo potrebbe inevitabilmente riaprire discussioni e paragoni con il passato.

Napoli-Arsenal: un’altra caduta riaprirebbe le discussioni

La Rosea aggiunge infatti: “Qualcuno estrarrà scheletri dall’armadio, per esempio il Rudi Garcia del 2023, che pure ebbe un inizio accettabile”. Un riferimento che rende bene il peso del momento e le aspettative che accompagnano il Napoli alla vigilia della sfida europea.

Il punto centrale diventa allora capire come affrontare una delle squadre più competitive del continente. La Gazzetta si domanda: “Che cosa può fare il Napoli per battere o contenere i campioni d’Inghilterra finalisti della Champions 2026?”.

Una sfida complicata anche per le caratteristiche dell’avversario. Il quotidiano descrive così i Gunners: “L’Arsenal non è bello — ‘boring’, noioso, lo chiamano in patria — ma è efficace”. Ed è proprio contro questa concretezza che il Napoli dovrà trovare le proprie risposte.