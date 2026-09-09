Italia, Mancini verso la prima convocazione di Vergara: quattro del Napoli in Nazionale
Roberto Mancini sembra aver definito la lista dei 30 convocati dell’Italia per le prossime quattro partite di Nations League, che vedranno gli azzurri affrontare Belgio, Francia e due volte la Turchia. Tra le novità potrebbe esserci anche un calciatore del Napoli. Secondo quanto anticipato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il commissario tecnico avrebbe infatti deciso di convocare Antonio Vergara. Per il centrocampista azzurro si tratterebbe della prima chiamata con la Nazionale maggiore.
Mancini pronto a chiamare Vergara in Nazionale: prima convocazione per il centrocampista del Napoli
Vergara non sarebbe però l’unico calciatore del Napoli presente nella lista di Mancini. Il ct sarebbe intenzionato a confermare Giovanni Di Lorenzo nel reparto difensivo e Alex Meret tra i portieri. Spazio anche a Matteo Politano, inserito tra gli esterni offensivi.
Il Napoli potrebbe dunque essere rappresentato da quattro giocatori nella nuova Italia di Mancini, con Vergara che rappresenterebbe la principale novità tra gli uomini allenati da Massimiliano Allegri.
UEFA Champions League 2026-2027
|VS
|Napoli
|Arsenal
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro