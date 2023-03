Che difesa! Il Napoli fa meglio anche del Barcellona in tutte le competizioni

Il Napoli ha la miglior difesa d'Europa se si contano tutte le competizioni. Un dato sottolineato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport

Il Napoli ha la miglior difesa d'Europa se si contano tutte le competizioni. Un dato sottolineato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport: "E tutto diventa un ronzio che s’infrange contro il muro del Napoli, la difesa più impenetrabile della serie A, seconda nei cinque campionati europei solo a quella del Barcellona e prima, in assoluto, nel Vecchio Continente, mettendo assieme le statistiche di ogni competizione: ventiquattro reti subite in trentasei partite rappresentano fisicità pure nei numeri, dànno consistenza a una superiorità che sta ovunque, non solo in attacco".