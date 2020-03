Che paradosso: i preliminari della nuova Europa League possono iniziare prima della fine della stagione

La stagione 2020/2021 delle coppe europee potrebbe iniziare mentre quella 2019/2020 non è ancora finita. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, tra gli scenari a cui lavoreranno i gruppi di lavoro UEFA vi è infatti la possibilità che i turni preliminari di Champions ed Europa League (quelli che interessano all'Italia, vi accede la sesta o la settima in classifica a seconda della vincitrice di Coppa Italia) partano il 16 giugno. Quando campionati e coppe '19/20 saranno, se si potrà ripartire, ancora in corso di svolgimento.