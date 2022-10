Che segnale al campionato in trasferta: all'Olimpico l'Inter ci ha già lasciato le penne

Il Napoli vince ancora, anche in trasferta, su uno dei campi più difficili d'Italia. Lo sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

Il Napoli vince ancora, anche in trasferta, su uno dei campi più difficili d'Italia. Lo sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Dall’Olimpico all’Olimpico il Napoli chiude un cerchio che dà un segnale forte al campionato. Niente meteore, gli azzurri non mollano niente e sanno vincere in vari modi. Dalla vittoria qui contro la Lazio a questa ottenuta ora contro la Roma, undici partite undici vinte su ogni campo d’Italia e d’Europa e un messaggio chiaro alle contendenti per lo scudetto: la Banda Spalletti ha saputo vincere due volte, e bene, nella capitale. L’Inter ci ha già lasciato le penne, vedremo cosa farà il Milan".