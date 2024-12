Clamoroso CorSera - De Luca ha lasciato la festa di Natale infuriato: il motivo

Spunta un clamoroso retroscena sulla cena di Natale del Napoli che si è tenuta ieri l'altro al Museo di Pietrarsa, a Portici. Il protagonista è il governatore Vincenzo De Luca, che avrebbe lasciato la cena furioso: "Alessandro Siani a raffica: «Il presidente sta al tavolo, sta aspettando il secondo», «il presidente De Luca è salito su una locomotiva per Battipaglia» e poi la battuta finale: «Facciamo così, ora tutti e 600 andiamo a farci la foto al tavolo con De Luca». Il governatore, che ha già lasciato il palco, a quel punto alza i tacchi e se ne va definitivamente, assai irritato.

Cronaca di una serata surreale, che sembra uscita da un cinepanettone, ma neanche la penna dei Vanzina sarebbe riuscita a descriverla così. Un Vincenzo De Luca torvo in viso, glaciale, siede al tavolo d’onore della festa di Natale che Aurelio De Laurentiis ha organizzato al museo di Pietrarsa per il suo Napoli. Il presidente campano è accanto ad Antonio Conte, la moglie e il patron della squadra. Il sindaco Gaetano Manfredi arriva dopo. I due sono lontani, fisicamente e istituzionalmente. Nulla di nuovo, i loro rapporti sono ai minimi storici e non da ora".