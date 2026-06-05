Annuncio ufficiale e presentazione Allegri al Napoli: la doppia ipotesi

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Max Allegri è ancora legato al Milan, ma il Napoli lo aspetta. De Laurentiis lo annuncerà presto e spunta prima ipotesi di conferenza di presentazione

La trattativa tra Massimiliano Allegri e il Napoli sarebbe ormai alle battute finali. Secondo quanto riportato da la Repubblica, manca davvero poco alla chiusura dell’accordo che porterebbe l’ex tecnico della Juventus sulla panchina azzurra. In realtà c'è già l'intesa ma si aspetta la chiusura del rapporto contrattuale del tecnico col Milan. Nel frattempo, il presidente Aurelio De Laurentiis si prepara a partire per Los Angeles e, proprio dalla California, potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale attraverso un post sui social, su X.

Allegri-Napoli, presentazione a Dimaro?

L’idea del club sarebbe quella di attendere il rientro in Italia per organizzare la conferenza di presentazione del nuovo allenatore. L’appuntamento potrebbe tenersi a Dimaro Folgarida, sede storica del ritiro estivo del Napoli, nel mese di luglio. Un’occasione simbolica per aprire il nuovo corso tecnico direttamente davanti ai tifosi, nel contesto della preparazione precampionato.

Tra un mese la conferenza di Allegri?

Al momento non c’è ancora l’ufficialità, ma la sensazione è che la definizione dell’accordo sia ormai solo questione di tempo, con il Napoli pronto a voltare pagina affidandosi a un tecnico di grande esperienza per rilanciare le proprie ambizioni in Italia e in Europa. Sarà dunque Allegri l'erede di Conte che ha salutato Napoli ufficialmente dopo due anni intensi.