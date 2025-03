Clamoroso Gazzetta: "Audio Lautaro inviato alla Procura da associazione tifosi juventini"

vedi letture

La notizia dell’apertura di un fascicolo sulla bestemmia di Lautaro, con annesso ritrovamento dell’audio, non ha lasciato indifferenti i tifosi nerazzurri, visto pure che di mezzo c’è una rivale storica come la Juventus. Lo scrive la Gazzetta dello Sport raccontando di un retroscena inedito che ha portato la Procura Federale ad affrontare diversamente il caso rispetto a quello Cambiaso: "Anche allora il labiale del giocatore rivelava una frase blasfema, ma senza audio - come da regolamento - il Giudice Sportivo non era potuto intervenire squalificandolo per una giornata: mancava infatti la certezza assoluta di quanto detto".

Che cosa è successo allora per far prendere al caso dell’interista una strada diversa? Da quanto ricostruito la Procura federale ha avviato l’indagine dopo una denuncia di terzi (si parla di un’associazione di tifosi juventini), a cui erano allegati dei video con l’audio della tanto discussa bestemmia. In casi come questo la Procura Figc ha l’obbligo di aprire un procedimento, per accertare se i video siano reali e non fake (con i programmi di intelligenza artificiale di oggi, non è un’ipotesi così remota). La differenza sostanziale con la vicenda Cambiaso è proprio qui".