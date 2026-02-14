La formazione anti-Roma: le scelte ed i dubbi di Conte

Nulla è ancora certo per la formazione che Antonio Conte sceglierà per la gara del Diego Armando Maradona tra Napoli e Roma in programma domani sera. Dell'undici titolare ne ha ampiamente scritto "La Gazzetta dello Sport" in edicola oggi. Dunque, serve attesa e pazienza a partire dalle sensazioni e dalle condizioni di McTominay: da lui serve una risposta, che pare però positiva.

Poi bisognerà decidere la linea difensiva, non essendoci né Di Lorenzo infortunato e né Juan Jesus, squalificato. Il destro naturale è Sam Beukema, che ha avuto minutaggio contro il Como ma deve velocemente smaltire l’attacco influenzale che lo ha colpito in settimana. Con lui a destra, ci sarebbe spazio naturale per Rrahmani al centro e Buongiorno, uscito in lacrime da Marassi ed in panchina con il Como, sulla sinistra.

Il centrocampo dipenderà molto dalle scelte dello scozzese: con lui al centro al fianco di Lobotka, Elmas scenderebbe tra le linee. Ottime probabilità dal 1' per Politano dopo il test in coppa Italia al rientro dall'infortunio, mentre testa a testa sulla sinistra per una sola maglia da titolare per Spinazzola e Gutierrez. Intoccabili lì davanti Antonio Vergara ed il bomber Rasmus Højlund.