Vergara ha convinto Gattuso? Cosa filtra dopo la cena di ieri sera

Antonio Vergara è pronto a prendersi la scena anche della sua Nazionale Italiana. Sta succedendo tutto così velocemente dopo l'esplosione con il Chelsea, la prima firma in Serie A ed il gol con il Como in Coppa Italia. Dopo esser stato osservato a Marassi da Leonardo Bonucci, ieri sera Vergara ha cenato con il c.t Gennaro Gattuso assieme agli altri azzurri. Un modo per iniziare a rompere il ghiaccio tra i due e soprattutto per guadagnarsi un pass per le fondamentali gare dei play-off in vista dei mondiali estivi. Ne ha parlato oggi il Corriere dello Sport:

"Ieri sera Gennaro Gattuso ha abbracciato Di Lorenzo, Spinazzola, Meret, Buongiorno, Politano e Vergara, la new entry del gruppo su cui l'Italia appoggerà il futuro da settembre e possibilmente dopo aver timbrato il biglietto per il Mondiale americano. Gruppo allargato a una quarantina di pre-convocati per tenere tutti sulla corda e tenere pronte le soluzioni di scorta, ma l'elenco dei convocati del 20 marzo conterà 26-27 nomi, non di più. Vergara è sotto osservazione come Miretti, Pisilli e il collaudatissimo Lorenzo Pellegrini nel caso in cui servisse aggiungere una mezzala offensiva o un trequartista. Oggi quel posto è assegnato a Raspadori, intoccabile. A proposito dei napoletani incontrati in zona Fuorigrotta, non ci sono dubbi sulle convocazioni di Politano (titolarissimo) e Spinazzola, principale alternativa di Dimarco".