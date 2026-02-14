Dubbio Soulé per Gasperini: la pubalgia e le sue condizioni

vedi letture

Già non al meglio nella gara contro il Cagliari, Matias Soulé è in forte dubbio per la gara di domani contro il Napoli. La Roma prepara il big match di Napoli con l'emergenza infortuni rientrata. Gasperini ha recuperato quasi tutti i suoi giocatori ma le condizioni fisiche dell'argentino un po' preoccupano, visto che già contro il Cagliari la pubalgia ha infastidito il numero 18.

Come scrive Il Tempo, Soulé sta convivendo da giorni con una fastidiosa pubalgia, che non gli permette di essere al 100%. Ecco perché la rifinitura di oggi sarà decisiva per capire se l'ex Juventus potrà esserci dal 1' contro il Napoli, anche se le sue quotazioni sembrano in calo. Favoriti, insieme a Malen, Dybala e uno tra Pellegrini e Zaragoza, con il numero 7 in vantaggio.