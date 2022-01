Clean sheet, solo il Man City meglio del Napoli nei top 5 campionati europei: il dato

Ottimo momento di forma per il Napoli, un solo gol subito nelle ultime tre partite e reparto solido. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dopo il successo col Bologna scrive: "Per la dodicesima volta in 22 gare gli azzurri mantengono la porta imbattuta, solo il Manchester City (13) ha fatto meglio nei 5 migliori campionati europei. E ritrovare questa solidità (1 solo gol subito nelle tre partite di campionato nel 2022) significa tanto nella corsa Champions e forse anche qualcosa in più".