Come ha reagito Conte alla vittoria con il Torino? "Dominato, ma il finale..."

vedi letture

Il Napoli batte il Torino 2-1 e si porta a -1 dal Milan in classifica. Conte soddisfatto per la personalità mostrata dalla squadra nonostante le assenze, ma con qualche rimpianto per la sofferenza finale.

Napoli-Torino 2-1, Conte esulta: "Felice della personalità della squadra nonostante le assenze"

Antonio Conte commenta con soddisfazione la vittoria azzurra: la prestazione del Napoli convince, anche in un momento di emergenza infortuni. Il tecnico azzurro si dice felice nel vedere il Napoli scendere in campo con grande personalità nonostante il pesante elenco di indisponibili. Un segnale importante di maturità per una squadra che ora si trova a un solo punto dal Milan in classifica, con un calendario che nelle prossime settimane sembra favorevole.

Napoli in Champions: vittoria contro il Torino ipoteca il posto tra le grandi d'Europa

Con il successo di ieri e quello precedente contro il Verona, gli azzurri si avvicinano concretamente alla qualificazione alla prossima Champions League. La vittoria di ieri sera, unita al risultato ottenuto contro il Verona, permette al Napoli di ipotecare verosimilmente e con largo anticipo un posto nella prossima Champions League. Il momento è positivo anche grazie al rientro di alcuni elementi reduci da infortuni, e il calendario offre ora due sfide abbordabili — Lecce e Cagliari — prima dell'ultima sosta stagionale. Non è tempo di rimpianti: la squadra di Conte è concentrata sull'obiettivo.

Napoli, la sofferenza finale preoccupa Conte: dominare il Torino e rischiare la beffa non va bene

Nonostante il risultato, il tecnico non può ignorare il finale di gara sofferto: dominare e poi tremare non rispecchia la solidità che vuole costruire. C'è però un aspetto che Conte non riesce a ignorare del tutto, pur facendo finta di passarci sopra: il Napoli ha dominato il Torino per larghi tratti, salvo poi patire una sofferenza finale che ha fatto tremare i tifosi. Finire una gara col fiatone e con il timore della rimonta non è il segnale che il tecnico azzurro vuole vedere. Risultato giusto, ma c'è ancora lavoro da fare sulla gestione dei momenti decisivi. Lo riporta l'edizione odierna de Il Mattino