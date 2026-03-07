Corbo interroga Conte: "L'alternanza dei portieri li sta danneggiando?"
Milinkovic-Savic in difficoltà: troppe respinte, poi l'errore sul gol di Casadei
Il portiere serbo non convince nella gestione della pressione finale del Torino: un rendimento altalenante che alimenta il dibattito sul ballottaggio con Meret. Tra i protagonisti in negativo del finale c'è anche Vanja Milinkovic-Savic, apparso in difficoltà nella gestione dei momenti di pressione. Dopo diverse respinte rivedibili, il portiere serbo si è fatto probabilmente sorprendere sul gol di Casadei. Una prestazione che non ha certo contribuito a rasserenare Alex Meret, costretto ad assistere dalla panchina a una serata complicata per il suo diretto concorrente.
Napoli, il ballottaggio Meret-Milinkovic-Savic è un problema: alternarli sta peggiorando entrambi
La gestione dei due portieri azzurri solleva interrogativi: la mancanza di una prima scelta netta rischia di penalizzare la tenuta difensiva del Napoli. "Un Torino così inerme si propone di mettere in dubbio la vittoria del Napoli trovando il gol con Casadei nel solito convulso finale del Napoli. Annaspa tra i marosi degli ultimi minuti anche Milinkovic-Savic che, dopo troppe respinte, arriva in ritardo, tanto per rincuorare il malinconico Meret in panchina. Massima attenzione chiede infine la gestione dei due portieri. Alternarli li sta peggiorando" scrive il giornalista Antonio Corbo su Repubblica.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Lecce
