Come sta Traore? Gli manca solo il ritmo partita: ultima in campo a novembre

A provare a fare a il punto è l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Come sta Traore? Sono state tante le voci sulle condizioni fisiche del nuovo acquisto del Napoli, reduce dalla malaria che lo ha tenuto ai box nelle ultime settimane. A provare a fare a il punto è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "È reduce dalla malaria, è vero, ma è un ricordo lontanissimo e ora non deve fare altro che lavorare per acquisire in fretta la condizione e il ritmo partita smarriti all’alba di una stagione che in Premier lo ha registrato in campo per l’ultima volta il 24 settembre.

In assoluto, invece, a novembre dopo un lungo vuoto e prima di contrarre il virus: una ventina di minuti in Carabao con il Bournemouth (il primo) e due partite con la nazionale, con la Costa d’Avorio, tra il 17 (2 gol alle Seychelles) e il 20" si legge sul quotidiano.